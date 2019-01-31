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Боты:
31.01.2019, 15:32

Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

В резолюции, принятой 439 голосами, депутаты подтвердили свою полную поддержку Национальной Ассамблеи Венесуэлы

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Европейский парламент признал оппозиционера Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы согласно Конституции страны. Об этом говорится в тексте резолюции, принятой сегодня, 31 января.

За признание резолюции проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.

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Депутаты Европарламента призвали главу дипломатии ЕС Федерику Могерини и государства-члены также признать Гуайдо "единственным законным временным президентом страны, пока не будут созваны новые свободные, прозрачные и достоверные президентские выборы для восстановления демократии".

"Депутаты Европарламента осуждают жестокие репрессии и насилие, которые приводят к гибели людей, и требуют от де-факто венесуэльских властей прекратить все нарушения прав человека, привлечь виновных к ответственности и обеспечить полное уважение всех основных свобод и прав человека", - говорится в резолюции.

3 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

По данным ООН, по состоянию на 29 января, в ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

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Теги: европарламент, протесты в Венесуэле, федерика могерини, Хуан Гуайдо
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