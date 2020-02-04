Евросоюз отверг план Трампа для Ближнего Востока

Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Европейский Союз считает, что план президента США Дональда Трампа для Ближнего Востока не соответствует "согласованным на международном уровне параметрам", поэтому любая аннексия Израилем палестинских земель будет подвергнута сомнению. Об этом сегодня заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

План Трампа, объявленный на прошлой неделе, был тепло встречен Израилем и категорически отвергнут палестинцами. Израиль поддержал этот документ, так как он позволяет ему аннексировать израильские поселения на Западном берегу.

ЕС не комментировал план Трампа сразу после его появления, заявив, что 27 членам необходимо время для изучения документа и координации своих выводов.

Сегодня Боррелль озвучил позицию ЕС. Он заявил, что вопросы границ палестинского государства и окончательного статуса Иерусалима являются до сих пор дискуссионными.

"Инициатива США, представленная 28 января, отклоняется от этих международно согласованных параметров", - сказал Боррель.

Он добавил, что если Израиль станет предпринимать какие-то шаги для реализации плана Трампа, "это не останется без ответа".

"Чтобы построить справедливый и прочный мир, нерешенные вопросы окончательного статуса должны решаться путем прямых переговоров между обеими сторонами", - сказал Боррель.

Политика Евросоюза относительно Ближнего Востока традиционно осторожна - в блок входят члены с различной степенью симпатии к палестинцам и Израилю, хотя некоторые члены ЕС уже признали палестинское государство.

28 января президент Трамп представил свой мирный план для Ближнего Востока, согласно которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, при выполнении ряда условий, с которыми категорически не согласны лидеры Палестины. В частности документ легализует израильские поселения на палестинской территории.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас даже отказался разговаривать с Трампом по телефону на эту тему.