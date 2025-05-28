Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море
Европейский Союз хочет создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга потенциальных угроз и защиты критически важной инфраструктуры. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает агентство Bloomberg.
Этот шаг отражает повышенный интерес к региону с начала полномасштабной войны России против Украины.
Целью нового центра безопасности станет раннее предупреждение о возможных угрозах путем усиления возможностей наблюдения, сказала Каллас. Чиновница добавила, что информация будет передаваться Украине и другим странам Черноморского региона, когда это возможно.
Каллас также предложила организовать специальную встречу министров ЕС с соседними странами по усилению сотрудничества в регионе.
- В декабре 2023 года Турция, Болгария и Румыния договорились о разминировании в Черном море. 11 января 2024 года был подписан соответствующий договор.
- 1 июля Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе.