Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море

Информация будет передаваться Украине и другим странам Черного моря, заявила Кая Каллас

Кайя Каллас (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Европейский Союз хочет создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга потенциальных угроз и защиты критически важной инфраструктуры. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает агентство Bloomberg.

Этот шаг отражает повышенный интерес к региону с начала полномасштабной войны России против Украины.

Целью нового центра безопасности станет раннее предупреждение о возможных угрозах путем усиления возможностей наблюдения, сказала Каллас. Чиновница добавила, что информация будет передаваться Украине и другим странам Черноморского региона, когда это возможно.

Каллас также предложила организовать специальную встречу министров ЕС с соседними странами по усилению сотрудничества в регионе.