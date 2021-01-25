Facebook заблокировал главу Роскосмоса за пост об "охамевших американцах". Пока на сутки

Платформа Facebook на выходных запретила руководителю российского космического ведомства Дмитрию Рогозину публиковать новые посты: правда, пока лишь на сутки. Это произошло из-за его критики в адрес США и экс-посла этой страны в РФ Майкла Макфола, который активно пишет о "путинизме" и поддержал протесты в России "за Навального".

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Рогозин – один из наиболее последовательных и давних антиукраинских и антиамериканских политиков путинской РФ.

"Фри Навальния!? Это что, новое название моей страны? Майкл, да ты просто придурок, пардон за мой французский. <...> Вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте, учителя вы хреновые, такой бардак на весь мир у себя устроили", – вскипел уже в Twitter глава Роскосмоса.

Спустя несколько часов первый пост с руганью в Facebook был временно скрыт, а Рогозин посетовал, что ему запретили писать туда следующие сутки.

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Макфол позднее удалил свое первое сообщение, с которого все началось и под которым они с Рогозиным поспорили о "вмешательстве во внутренние дела".

Рогозину в комментариях россияне же напомнили, что "наглое вмешательство в дела моей страны – это пр****ть отрасль, одну из немногих, за которую было не стыдно в прошлом" и что "слова не есть вмешательство, а то, что вы, черти, творите с Россией, это и есть вмешательство в дела нашей страны; уничтожаете все, от права до космонавтики".

Уже несколько месяцев из-за подобной критики Рогозин время от времени закрывает комментарии для широкой публики и пишет в Tеlegram.

Ранее он переживал, что Маск создает интернет-спутники Starlink "для спецназа" США.

Еще весной 2019 года у Рогозина были возмущены лидерством NASA в будущей лунной миссии.

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Евгений Пилипенко

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