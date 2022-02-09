Финский депутат подал в отставку с должности главы комитета из-за твита об Украине и НАТО

Финский депутат Мика Ниикко подал в отставку с должности главы комитета парламента по иностранным делам после скандала, который разгорелся из-за его твита о перспективах вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает Yle.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Причиной отставки стал твит политика об Украине, объясняют в издании. Он написал, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который на этой неделе посещал Москву и Киев, стоило бы прямо сказать – Украина не может стать членом НАТО.

Отмечается, что твит Ниикко спровоцировал политический скандал, поскольку он противоречит внешнеполитической линии Финляндии, которая признает право любых стран самостоятельно принимать внешнеполитические решения.

Ниикко позже удалил скандальный твит и уточнил, что считает нереалистичной перспективу вступления Украины в НАТО, хоть и поддерживает ее суверенитет.

"Я не обдумал свой ответ в Твиттере. Я не хотел комментировать то, может ли Украина подавать заявление на членство в НАТО. У Украины, естественно, полное право самостоятельно принимать решения в области политики безопасности. Я, конечно, поддерживаю суверенитет Украины", – заявил он.

В январе ушел в отставку главнокомандующий ВМС Германии Кай-Аким Шенбах. Он заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется", Украина не соответствует критериям членства в НАТО, а президенту России Владимиру Путину можно "дать уважения", чтобы РФ не сблизилась с Китаем.

Читайте также: Почти половина финнов проголосуют за НАТО, если это порекомендует правительство – опрос

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.