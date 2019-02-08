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08.02.2019, 09:19

Франция отозвала посла из Италии: что стало причиной

Франция отозвала посла из Италии: что стало причиной - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Поводом для отзыва французского посла стала встреча вице-премьера Италии Луиджи ди Майо с представителями "желтых жилетов"

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Франция 7 февраля отозвала своего посла из Италии для консультаций. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Недавние действия официального Рима являются неприемлемой провокацией и демонстрируют нехватку уважения между демократическими и свободно избранными правительствами", - подчеркивается в заявлении французского МИД.

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Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо 5 февраля встретился с активистами французского протестного движения "желтых жилетов".

В январе ди Майо, член популистского движения "5 звезд", уже выражал солидарность с "желтыми жилетами". 

Представитель внешнеполитического ведомства Франции призвал итальянского вице-премьера "следить за тем, чтобы своим неоднократным вмешательством не подорвать двусторонние отношения".

"Франция уже несколько месяцев выступает объектом повторяющихся обвинений, безосновательных атак и возмутительных замечаний", - подчеркивает французский МИД.

Ведомство отмечает, что подобные атаки являются "беспрецедентными с момента окончания второй мировой войны".

Париж призвал Рим принять меры, чтобы "восстановить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении".

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези особо выделил "тесную дружбу" двух народов.

"Разные точки зрения и дискуссии в преддверии выборов в Европарламент "не станут обузой для прочных отношений" Рима и Парижа", - заявил дипломат.

19 января во Франции началась десятая волна протестов "желтых жилетов".

28 января в Париже десять тысяч человек вышли на улицы в красных шарфах и синих жилетах в знак протеста против "желтых жилетов". 

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Теги: франция, италия, желтые жилеты
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