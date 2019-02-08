Франция отозвала посла из Италии: что стало причиной

Франция 7 февраля отозвала своего посла из Италии для консультаций. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Недавние действия официального Рима являются неприемлемой провокацией и демонстрируют нехватку уважения между демократическими и свободно избранными правительствами", - подчеркивается в заявлении французского МИД.
Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо 5 февраля встретился с активистами французского протестного движения "желтых жилетов".
В январе ди Майо, член популистского движения "5 звезд", уже выражал солидарность с "желтыми жилетами".
Представитель внешнеполитического ведомства Франции призвал итальянского вице-премьера "следить за тем, чтобы своим неоднократным вмешательством не подорвать двусторонние отношения".
"Франция уже несколько месяцев выступает объектом повторяющихся обвинений, безосновательных атак и возмутительных замечаний", - подчеркивает французский МИД.
Ведомство отмечает, что подобные атаки являются "беспрецедентными с момента окончания второй мировой войны".
Париж призвал Рим принять меры, чтобы "восстановить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении".
Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези особо выделил "тесную дружбу" двух народов.
"Разные точки зрения и дискуссии в преддверии выборов в Европарламент "не станут обузой для прочных отношений" Рима и Парижа", - заявил дипломат.
19 января во Франции началась десятая волна протестов "желтых жилетов".
28 января в Париже десять тысяч человек вышли на улицы в красных шарфах и синих жилетах в знак протеста против "желтых жилетов".