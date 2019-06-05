ФСБ хочет знать, что россияне делают в Tinder и Яндексе

Фото: EPA

ФСБ России потребовала от крупнейшей интернет-компании страны Яндекс предоставить доступ к своим ключам шифрования. Об этом сообщает Bloomberg.

В Яндексе ответили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения преступлений, в том числе терроризма, но это не требует передачи ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.

"Закон может применяться без нарушения конфиденциальности данных пользователей", - подчеркивает Яндекс.

По словам юристов, компания уже предоставляет ФСБ данные о ряде лиц, но теперь спецслужба хочет иметь возможность просматривать электронную почту пользователей и хранилища файлов напрямую.

Роскомнадзор сообщил, что добавил службу знакомств Tinder компании Match Group в так называемый реестр операторов распространения информации. Это означает, что компания также должна предоставлять данные пользователей в ответ на запросы правоохранительных органов.

В начале года сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger.

С апреля 2018 года мессенджер заблокирован на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Именно Telegram Messenger LLP внесена в реестр Роскомандзора.