США расследуют возможную атаку на сотрудников посольства в Колумбии, у которых появились симптомы, похожие на гаванский синдром. Об этом сообщает BBC.

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Вчера, 12 октября, в СМИ впервые появилась информация, что посол США в Колумбии Филип Голдберг сообщал о "необъяснимых инцидентах со здоровьем", или гаванском синдроме, с середины сентября.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что Колумбия участвует в расследовании инцидентов, которое проходит под руководством США.

Журналисты сообщают о примерно 200 пострадавших от гаванского синдрома за все время, более половины из них – сотрудники ЦРУ.

СПРАВКА. Гаванский синдром получил свое название от столицы Кубы, где в 2016-17 годах сотрудники ЦРУ и Госдепа США жаловались на странные головные боли, головокружения, проблемы со слухом и зрением. О похожих инцидентах с американскими чиновниками также в Москве, Китае, Колумбии, Кыргызстане, Узбекистане, США и других странах пишет The New Yorker. Специалисты Пенсильванского университета не обнаружили у пострадавших внешних повреждений черепа, но описали их состояние как "сотрясение мозга без сотрясения мозга", отмечают в The New Yorker. Точная причина синдрома не установлена, однако высокопоставленные чиновники в администрациях Байдена и 45-го президента США Дональда Трампа подозревали, что за этим стоит Россия, пишет The New Yorker. По их гипотезе, оперативники ГРУ нацеливали устройства с микроволновым излучением на американских чиновников, возможно, чтобы украсть данные с их компьютеров или смартфонов.

В августе 2017 года в Госдепартаменте США сообщили, что американские дипломаты в открытом заново посольстве в Гаване подвергались "акустическим атакам". Трамп тогда обвинил в атаках кубинские власти и выдворил из Вашингтона 15 кубинских дипломатов. Куба свою причастность отрицала.

В 2019 году у около 40 американских дипломатов, которые пострадали от гаванского синдрома, выявили изменения в мозгу.

В 2021-м издание Politico сообщило, что США подозревают Россию в атаках на американских чиновников, которые пострадали от гаванского синдрома.

В июле гаванский синдром проявился среди американских чиновников в Вене.

Денис Юдин

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