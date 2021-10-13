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Гаванский синдром проявился у сотрудников посольства США в Колумбии, идет расследование

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 10:53
Гаванский синдром проявился у сотрудников посольства США в Колумбии, идет расследование - Фото
Богота, Колумбия (Фото: ЕРА)

США расследуют возможную атаку на сотрудников посольства в Колумбии, у которых появились симптомы, похожие на гаванский синдром. Об этом сообщает BBC.

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Вчера, 12 октября, в СМИ впервые появилась информация, что посол США в Колумбии Филип Голдберг сообщал о "необъяснимых инцидентах со здоровьем", или гаванском синдроме, с середины сентября.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что Колумбия участвует в расследовании инцидентов, которое проходит под руководством США.

Журналисты сообщают о примерно 200 пострадавших от гаванского синдрома за все время, более половины из них – сотрудники ЦРУ.

СПРАВКА. Гаванский синдром получил свое название от столицы Кубы, где в 2016-17 годах сотрудники ЦРУ и Госдепа США жаловались на странные головные боли, головокружения, проблемы со слухом и зрением. О похожих инцидентах с американскими чиновниками также в Москве, Китае, Колумбии, Кыргызстане, Узбекистане, США и других странах пишет The New Yorker.

Специалисты Пенсильванского университета не обнаружили у пострадавших внешних повреждений черепа, но описали их состояние как "сотрясение мозга без сотрясения мозга", отмечают в The New Yorker.

Точная причина синдрома не установлена, однако высокопоставленные чиновники в администрациях Байдена и 45-го президента США Дональда Трампа подозревали, что за этим стоит Россия, пишет The New Yorker. По их гипотезе, оперативники ГРУ нацеливали устройства с микроволновым излучением на американских чиновников, возможно, чтобы украсть данные с их компьютеров или смартфонов.

Денис Юдин
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Колумбия гаванский синдром
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