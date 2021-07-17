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Гаванский синдром. В США расследуют возможную атаку на американских чиновников в Вене – NY

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 15:24
Гаванский синдром. В США расследуют возможную атаку на американских чиновников в Вене – NY - Фото
Уильям Бернс (фото - ЕРА)

США расследуют возможную атаку на американских чиновников в Вене, у которых появились странные проблемы со здоровьем, похожие на гаванский синдром. Об этом сообщает The New Yorker.

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По данным издания, с момента вступления в должность президента США Джо Байдена примерно 20 американских чиновников, разведчиков и дипломатов сообщили о "таинственных недугах", похожих на гаванский синдром.

В издании подчеркивают, что Вена считается логовом шпионов, ведь в ней находятся штаб-квартиры ООН и ряда международных организаций.

Правительственные учреждения США официально называют эти инциденты "аномальными" или "необъяснимыми" нарушениями здоровья, пишут журналисты. Их точная причина остается неизвестной, однако Пентагон и ЦРУ усилили поиски их причин.

Представитель ЦРУ сообщил, что директор Управления Уильям Бернс лично общался с пострадавшими из Вены. По его словам, в частном порядке Бернс называет это атаками, а не инцидентами.

"В сотрудничестве с нашими партнерами в правительстве США мы активно расследуем сообщения о возможных необъяснимых инцидентах со здоровьем среди сообщества посольства США в Вене", – отметили в Госдепе США.

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СПРАВКА. Гаванский синдром получил свое название от столицы Кубы, где в 2016-17 годах сотрудники ЦРУ и Госдепа США жаловались на странные головные боли, головокружения, проблемы со слухом и зрением. О похожих инцидентах с американскими чиновниками также в Москве, Китае, Колумбии, Кыргызстане, Узбекистане, США и других странах, отмечает The New Yorker.

Специалисты Пенсильванского университета не обнаружили у пострадавших внешних повреждений черепа, но описали их состояние как "сотрясение мозга без сотрясения мозга", пишет The New Yorker.

Точная причина синдрома не установлена, однако высокопоставленные чиновники в администрациях Байдена и 45-го президента США Дональда Трампа подозревали, что за этим стоит Россия, пишет The New Yorker. По их гипотезе, оперативники ГРУ нацеливали устройства с микроволновым излучением на американских чиновников, возможно, чтобы украсть данные с их компьютеров или смартфонов.    

  • В августе 2017 года в Госдепартаменте США сообщили, что американские дипломаты в открытом заново посольстве в Гаване подвергались "акустическим атакам". Трамп тогда обвинил в атаках кубинские власти и выдворил из Вашингтона 15 кубинских дипломатов. Куба свою причастность отрицала.
  • В 2019 году у около 40 американских дипломатов, которые пострадали от гаванского синдрома, выявили изменения в мозгу.
  • В 2021-м издание Politico сообщило, что США подозревают Россию в атаках на американских чиновников, которые пострадали от гаванского синдрома.

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Марк Сировой
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