Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.10.2018, 17:30

Генерал-охранник Путина передумал встречаться с Навальным

Генерал-охранник Путина передумал встречаться с Навальным - Фото
Виктор Золотов (фото - rosgvard.ru)

"Я его на другое приглашал": военный Путина перехотел встречаться на дуэли с оппозиционным политиком Алексеем Навальным

Реклама
Реклама

Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался от дуэли, на которую сам же и вызвал российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам чиновника, он еще не успел посмотреть видеообращение Навального. Когда же Золотов узнал, что его вызвали на дуэль-дебаты, он немало этому удивился.

"Дебаты? Я его на другое приглашал", - сказал Золотов.

Комментируя свой вызов Навальному, Золотов уточнил, что "это было лишь спортивное соревнование".

Смотрите также: Дуэль. Навальный принял вызов от генерала-охранника Путина: видео

11 сентября глава Росгвардии РФ Виктор Золотов из-за расследования по нему Фонда борьбы с коррупцией предложил учредителю этой некоммерческой организации Алексею Навальному подраться один на один на ринге, татами или "где угодно". При этом, один из силовиков президента РФ Владимира Путина пообещал сделать из российского оппозиционера "сочную отбивную".

Ранее также сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект о Дуэльном кодексе. Российские СМИ сразу же отметили, что проект практически дословно скопирован из книги Василия Дурасова "Дуэльный кодекс" 1912 года. Впоследствии, автор инициативы, депутат от ЛДПР Сергей Иванов, отозвал проект из Думы.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: алексей навальный, Виктор Золотов, дуэль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Переходят черту": в Швейцарии отреагировали на шпионов из России
Мир "Переходят черту": в Швейцарии отреагировали на шпионов из России
В Twitter рассказали о деятельности российской "фабрики троллей"
Мир В Twitter рассказали о деятельности российской "фабрики троллей"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 