Генерал-охранник Путина передумал встречаться с Навальным

Виктор Золотов (фото - rosgvard.ru)

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"Я его на другое приглашал": военный Путина перехотел встречаться на дуэли с оппозиционным политиком Алексеем Навальным

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Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался от дуэли, на которую сам же и вызвал российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам чиновника, он еще не успел посмотреть видеообращение Навального. Когда же Золотов узнал, что его вызвали на дуэль-дебаты, он немало этому удивился.

"Дебаты? Я его на другое приглашал", - сказал Золотов.

Комментируя свой вызов Навальному, Золотов уточнил, что "это было лишь спортивное соревнование".

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11 сентября глава Росгвардии РФ Виктор Золотов из-за расследования по нему Фонда борьбы с коррупцией предложил учредителю этой некоммерческой организации Алексею Навальному подраться один на один на ринге, татами или "где угодно". При этом, один из силовиков президента РФ Владимира Путина пообещал сделать из российского оппозиционера "сочную отбивную".

Ранее также сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект о Дуэльном кодексе. Российские СМИ сразу же отметили, что проект практически дословно скопирован из книги Василия Дурасова "Дуэльный кодекс" 1912 года. Впоследствии, автор инициативы, депутат от ЛДПР Сергей Иванов, отозвал проект из Думы.