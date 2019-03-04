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04.03.2019, 09:28

Германия будет лишать гражданства исламистов: есть три условия

Германия будет лишать гражданства исламистов: есть три условия - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

МВД и Минюст Германии согласовали три условия, на основании которых граждан страны будут лишать паспортов за участие в боях на стороне боевиков ИГ

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Правительство Германии согласовало лишение гражданства боевиков террористической группировки Исламское государство (ИГ), которые имеют немецкий паспорт. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании WDR и NDR со ссылкой на источники, передает русская служба Deutsche Welle.

Сказано, что глава МВД страны Хорст Зеехофер и министр юстиции Германии Катарина Барлей договорились, что исламистов будут лишать немецкого гражданства на основании трех условий - совершеннолетний, имеет второе гражданство, участвовал в боях на стороне ИГ. Таким образом те, кто уже отбывает за это наказание, немецкое гражданство не потеряют.

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По данным на 2018 год, всего в Сирию и Ирак уехали около тысячи граждан Германии для того, чтобы вступить в ряды ИГ. Треть из них вернулась в ФРГ, около 150 погибли, остальные - в плену.

Ранее МВД Германии заявило, что Берлин готов принять плененных боевиков ИГ с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов.

17 февраля президент США Дональд Трамп призвал союзников в Европе забрать 800 боевиков террористической организации Исламское государство, захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии, иначе они будут отпущены на свободу.

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Теги: Германия, исламское государство, гражданство, терроризм
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