Германия выслала в Россию особо опасного исламиста

Исламиста Рашида К. долгое время не могли выслать в Россию, так как власти РФ заявляли, что не знают такого гражданина и отказывались принимать его

Исламист, отнесенный к категории особо опасных и проживавший в Германии под именем Рашид К., был депортирован в Россию. Об этом dpa сообщили осведомленные круги, передает Bild.

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Министерство по делам беженцев лишь подтвердило, что в прошлый четверг "иностранец, который был признан полицией опасным и уже несколько раз подвергался уголовному преследованию", был возвращен на родину, в Россию.

В министерстве объяснили, что россиянина долгое время не могли депортировать, так как не могли установить его настоящую личность. Выслать исламиста смогли лишь ​​только после того, как его идентифицировали власти РФ, и ему был выдан документ, заменяющий паспорт.

В издании отмечают, что Рашид К. еще в 2004 году, вероятно, прибыл в Германию из Чечни. Его прошение о предоставлении убежища было отклонено в 2005 году. Однако его не могли депортировать, потому что Россия заявляла, что не знает этого гражданина и не заберет его без документов.

В 2019 году дело Рашида К. произвело фурор, потому что его арестовали лишь с третьей попытки, хотя дома у него был найден боевой пистолет с глушителем и патроны, пишут в издании. В 2019-м следователи также подтвердили Bild, что чеченец является хорошим другом предполагаемого террориста ИГИЛ Угура С.

9 сентября Служба безопасности Украины сообщала, что задержала в Киеве одного из руководителей международной террористической организации Исламское государство, который находился в розыске по линии Интерпола.

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Марк Сировой

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