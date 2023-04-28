Германия выступила против "зоопарка" систем вооружения в Европе: Нужна гомогенизация
28.04.2023, 11:45
Борис Писториус (Фото: EPA)
Немецкий министр обороны Борис Писториус считает, что "чрезмерное" количество различных систем вооружения в Европе должно быть "гомогенизировано". Такое мнение он высказал в комментарии испанскому изданию La Vanguardia.
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63-летний социал-демократ, который с середины января возглавляет оборонное ведомство ФРГ, убежден, что европейская военная промышленность "очень инновационная, гибкая и конкурентоспособная".
"Однако мы должны еще больше укреплять наши узы сотрудничества, более тесно координировать свои действия. Это также подразумевает гомогенизацию чрезмерного количества различных систем вооружения в Европе и очень тесное промышленное сотрудничество", – cказал Писториус.
"Однако мы должны еще больше укреплять наши узы сотрудничества, более тесно координировать свои действия. Это также подразумевает гомогенизацию чрезмерного количества различных систем вооружения в Европе и очень тесное промышленное сотрудничество", – cказал Писториус.
Сегодня, 28 апреля, министр обороны Германии отправился в Мадрид на встречу с испанской коллегой Маргаритой Роблес.
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