Запасы боеприпасов ЕС быстро тают из-за войны. Боррель призвал реанимировать ОПК Европы

Европейцам следует взять на себя больше ответственности за свою же безопасность, реанимировать оборонную промышленность и вооружиться достаточно, чтобы помогать Украине боеприпасами и оружием, а также сдерживать потенциальную военную агрессию России против стран ЕС. Об этом на конференции Европейского оборонного агентства заявил глава евродипломатии и этой структуры Жозеп Боррель.

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Он напомнил присутствующим, что на востоке Европы, против Украины, ведется настоящая конвенциональная полномасштабная война, "какую мы видели только в фильмах", и там не какой-то "конфликт низкой интенсивности или гибридная война".

С течением месяцев войны "мы поняли, что наши арсеналы быстро истощаются", сказал Боррель, "потому что военная помощь Украине идет не с заводских конвейеров, а со складов армий". Причина, добавил глава Европейского оборонного агентства, – потому что военная промышленность ЕС годами не получала надлежащего финансирования.

"Я знаю, что общественное мнение предпочитает масло, а не пушки, определенно, но мы годами недоинвестировали [в ОПК]. И эти склады быстро пустеют, потому что они и были почти пустыми", – отметил Боррель.

По его словам, проблема не только в дефиците боеприпасов, но и "недостаточно хороших" логистических цепочках.

Топ-дипломат подчеркнул, что Европе "не хватает критических оборонных возможностей, чтобы защитить себя от угроз наивысшего уровня", и призвал – "европейцы должны взять на себя большую ответственность за свою же безопасность".

"Хорошая новость", сказал Боррель, заключается в том, что страны-члены ЕС начали усиленно "и качественно" тратиться на оборону: в 2021 году общие военные расходы стран ЕС выросли на 6% – до 214 млрд евро, и сейчас продолжают расти.

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Он призвал союзников наращивать оборонные заказы, а промышленников – подать информацию, что, как быстро и в каких объемах они могут производить. Это нужно для того, добавил он, чтобы максимально быстро нарастить производство и в сжатые сроки обеспечить союзников и Украину необходимым количеством вооружений и боеприпасов.

"Сейчас все становится лучше, но недостаточно, особенно в части кооперации. В краткосрочной перспективе нужно совместно инвестировать и сделать закупки. Закупить больше – и сообща", – сказал Боррель.

Он признал, на 500 млн евро, которые Брюссель выделит на ОПК, – это мало, но отметил, что это лишь "стартовый толчок".

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Євген Пилипенко

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