Германия вызвала российского посла из-за кибератак – обещает ответ

Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с кибератаками и скоординированной кампанией дезинформации, направленной на вмешательство в федеральную избирательную кампанию и внутренние процессы страны. Об этом сообщили в МИД Германии и немецкое радио Deutschlandfunk со ссылкой на представителя МИД.

"Мы осуждаем эти нападения и ответим – твердо и единогласно с нашими партнерами", – говорится в сообщении.

По словам представителя МИД, причастными к воздушной атаке на немецкое воздушное пространство в августе 2024 года могут быть российская хакерская группа Fancy Bear и военная разведка врага (ГРУ).

Кроме этого, в министерстве утверждают, что можно якобы с уверенностью сказать, что Россия пыталась повлиять на последние выборы в Бундестаг и постоянно – на внутренние дела Германии и дестабилизировать ее.

В августе 2024 года немецкая государственная компания по управлению воздушным движением DFS подверглась кибератаке со стороны хакерской группировки, которую связывают с российскими спецслужбами. В результате атаки пострадала "административная ІТ-инфраструктура, то есть сломали офисную связь". По данным издания BR24, к нападению причастна группа APT28 – ее связывают с российским ГРУ.

СПРАВКА Fancy Bear (также известная как APT28, Strontium или Pawn Storm) – это кибершпионская группа, которую связывают с Главным разведывательным управлением Генштаба ВС России. Известна своими масштабными кибератаками на политические организации, правительственные структуры и медиа по всему миру.