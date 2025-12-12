Германия вызвала российского посла из-за кибератак – обещает ответ
Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с кибератаками и скоординированной кампанией дезинформации, направленной на вмешательство в федеральную избирательную кампанию и внутренние процессы страны. Об этом сообщили в МИД Германии и немецкое радио Deutschlandfunk со ссылкой на представителя МИД.
"Мы осуждаем эти нападения и ответим – твердо и единогласно с нашими партнерами", – говорится в сообщении.
По словам представителя МИД, причастными к воздушной атаке на немецкое воздушное пространство в августе 2024 года могут быть российская хакерская группа Fancy Bear и военная разведка врага (ГРУ).
Кроме этого, в министерстве утверждают, что можно якобы с уверенностью сказать, что Россия пыталась повлиять на последние выборы в Бундестаг и постоянно – на внутренние дела Германии и дестабилизировать ее.
В августе 2024 года немецкая государственная компания по управлению воздушным движением DFS подверглась кибератаке со стороны хакерской группировки, которую связывают с российскими спецслужбами. В результате атаки пострадала "административная ІТ-инфраструктура, то есть сломали офисную связь". По данным издания BR24, к нападению причастна группа APT28 – ее связывают с российским ГРУ.
- В июне Германия заявляла о рекордном количестве атак российских хакеров из-за помощи Украине. Целями атак были преимущественно государственные и федеральные учреждения.
- В сентябре Европейский поставщик услуг регистрации и посадки в аэропортах стал жертвой кибератаки. Из-за этого в ряде европейских аэропортов, в том числе и Берлина, фиксировали проблемы с регистрацией и задержки рейсов.
- 27 ноября стало известно, что Европа думает над тем, как ответить на действия российских агентов и залет беспилотников РФ в страны НАТО.
