Німеччина викликала російського посла через кібератаки – обіцяє відповідь

У відповідь на російські кібератаки та спроби зовнішнього втручання Берлін викликав посла РФ

Хакерська атака (Ілюстративне фото: ЕРА)

Російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Німеччини у зв'язку з кібератаками та скоординованою кампанією дезінформації, що спрямована на втручання у федеральну виборчу кампанію та внутрішні процеси країни. Про це повідомили в МЗС Німеччини та німецьке радіо Deutschlandfunk із посиланням на речника МЗС.

"Ми засуджуємо ці напади і відповімо – твердо і одностайно з нашими партнерами", – йдеться в повідомленні.

За словами представника МЗС, причетними до повітряної атаки на німецький повітряний простір у серпні 2024 року можуть бути російська хакерська група Fancy Bear та військова розвідка ворога (ГРУ).

Окрім цього, в міністерстві стверджують, що можна нібито з упевненістю сказати, що Росія намагалася вплинути на останні вибори до Бундестагу і постійно – на внутрішні справи Німеччини та дестабілізувати її.

В серпні 2024 року німецька державна компанія з управління повітряним рухом DFS зазнала кібератаки з боку хакерського угруповання, яке пов’язують із російськими спецслужбами. Унаслідок атаки постраждала "адміністративна ІТ-інфраструктура, тобто зламали офісний зв’язок". За даними видання BR24, до нападу причетна група APT28 – її пов’язують із російським ГРУ.

ДОВІДКА Fancy Bear (також відома як APT28, Strontium або Pawn Storm) – це кібершпигунська група, яку пов'язують із Головним розвідувальним управлінням Генштабу ЗС Росії. Відома своїми масштабними кібератаками на політичні організації, урядові структури та медіа у всьому світі.