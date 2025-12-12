Німеччина викликала російського посла через кібератаки – обіцяє відповідь
Російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Німеччини у зв'язку з кібератаками та скоординованою кампанією дезінформації, що спрямована на втручання у федеральну виборчу кампанію та внутрішні процеси країни. Про це повідомили в МЗС Німеччини та німецьке радіо Deutschlandfunk із посиланням на речника МЗС.
"Ми засуджуємо ці напади і відповімо – твердо і одностайно з нашими партнерами", – йдеться в повідомленні.
За словами представника МЗС, причетними до повітряної атаки на німецький повітряний простір у серпні 2024 року можуть бути російська хакерська група Fancy Bear та військова розвідка ворога (ГРУ).
Окрім цього, в міністерстві стверджують, що можна нібито з упевненістю сказати, що Росія намагалася вплинути на останні вибори до Бундестагу і постійно – на внутрішні справи Німеччини та дестабілізувати її.
В серпні 2024 року німецька державна компанія з управління повітряним рухом DFS зазнала кібератаки з боку хакерського угруповання, яке пов’язують із російськими спецслужбами. Унаслідок атаки постраждала "адміністративна ІТ-інфраструктура, тобто зламали офісний зв’язок". За даними видання BR24, до нападу причетна група APT28 – її пов’язують із російським ГРУ.
- В червні Німеччина заявила про рекордну кількість атак російських хакерів через допомогу Україні. Цілями атак були переважно державні та федеральні установи.
- У вересні Європейський постачальник послуг реєстрації та посадки в аеропортах став жертвою кібератаки. Через це в низці європейських аеропортів, зокрема і Берліна, фіксували проблеми з реєстрацією та затримки рейсів.
- 27 листопада стало відомо, що Європа думає над тим, як відповісти на дії російських агентів та заліт безпілотників РФ у країни НАТО.
