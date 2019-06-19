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19.06.2019, 22:16

Гибель футболиста Эмилиано Сала: в деле появился подозреваемый

Гибель футболиста Эмилиано Сала: в деле появился подозреваемый - Фото
Фото: EPA

Жителя Северного Йоркшира подозревают в совершении действий, ставших причиной смерти по неосторожности

В Великобритании полиция графства Дорсет, расследующая обстоятельства гибели в авиакатастрофе аргентинского футболиста, нападающего клуба "Кардифф" Эмилиано Сала, задержала британца по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает BBC.

28-летний Сала погиб 21 января 2019 года вместе с 59-летним пилотом Дэвидом Ибботсоном. Незадолго до полета он подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории - стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.

Представитель полиции Дорсета сказал, что 64-летний мужчина из Северного Йоркшира был задержан, а затем освобожден. Его имя не называется, он сотрудничает со следствием.

По данным полиции, йоркширец подозревается в совершении действий, ставших причиной смерти по неосторожности.

В полиции уточнили, что семьи погибших при крушении самолета были поставлены в известность о задержании подозреваемого.

Самолет, на борту которого находился Эмилиано Сала, пропал с радаров к северу от острова Гернси в проливе Ла-Манш. Тело футболиста было найдено только в феврале, тело погибшего пилота так и не нашли.

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Теги: Эмилиано Сала, футбол
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