Глава Латвии призвал поддержать Украину: Военное устрашение из России продолжается
Президент Латвии Эгилс Левитс призвал международное сообщество поддерживать Украину на фоне "кампании военного устрашения" из России, а также принимать активное участие в Крымской платформе. Об этом он сказал во время речи в Генассамблее ООН.
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"Кампания военного устрашения России против Украины продолжается. Это подтверждает необходимость поддержки международным сообществом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявил президент Латвии.
По его словам, Латвия рассматривает Крымскую платформу как "ценный формат" для сохранения в международной повестке дня вопроса о деоккупации Крыма.
"Мы призываем к как можно более широкому участию международного сообщества в Крымской платформе", — сказал Левитс.
- 23 августа 2021 года в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций.
- Россия угрожала участникам Крымской платформы как до, так и после саммита.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба подверг резкой критике руководство ООН за игнорирование саммита платформы.
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