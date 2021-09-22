Глава Латвии призвал поддержать Украину: Военное устрашение из России продолжается

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал международное сообщество поддерживать Украину на фоне "кампании военного устрашения" из России, а также принимать активное участие в Крымской платформе. Об этом он сказал во время речи в Генассамблее ООН.

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"Кампания военного устрашения России против Украины продолжается. Это подтверждает необходимость поддержки международным сообществом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявил президент Латвии.

По его словам, Латвия рассматривает Крымскую платформу как "ценный формат" для сохранения в международной повестке дня вопроса о деоккупации Крыма.

"Мы призываем к как можно более широкому участию международного сообщества в Крымской платформе", — сказал Левитс.

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Владислава Михайленко

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