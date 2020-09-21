Глава МИД Германии возложил на Лукашенко основную вину за насилие в Беларуси

Глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что насилие, которое "Лукашенко применяет к мирным демонстрантам, абсолютно неприемлемо"

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "главным ответственным" лицом за ситуацию в стране. Об этом он заявил в Брюсселе, где проходят консультации руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС, сообщает DW.

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По словам главы МИД Германии, Евросоюз должен проверить возможность включения Лукашенко в возможный санкционный список ЕС.

"Мы должны констатировать, что за минувшие недели ситуация не улучшилась. Насилие, которое Лукашенко применяет в отношении мирных демонстрантов, абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Маас.

Он считает, что необходимо также затронуть вопрос – не следует ли ввести санкции ЕС против Лукашенко, который является "главным ответственным лицом" за происходящее в Беларуси.

Главы МИД 27 стран ЕС сегодня работают над согласованием санкционного списка официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификации на выборах президента.

19 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что г лавы государств Европейского союза не признают результаты президентских выборов в Беларуси.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" президентом Лукашенко. 17 сентября

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Арина Толина

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