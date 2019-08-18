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Глава МВД Германии назвал условия лишения статуса беженца

Глава МВД Германии назвал условия лишения статуса беженца - Фото
Хорст Зеехофер (фото - EPA)
18.08.2019, 10:03

По словам Хорста Зеехофера, некоторым сирийским беженцам может грозить депортация из Германии

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предупредил, что в ряде случаев у беженцев может быть отозван их статус, а они сами - выдворены из страны. Соответствующее заявление политик сделал в интервью Bild am Sonntag, которое еженедельник публикует в воскресенье, 18 августа, сообщает Deutsche Welle. 

По словам Зеехофера, депортация может, в частности, грозить беженцам из Сирии, которые, находясь в Германии, вновь  посещает страну по личным мотивам. "Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его в Сирии преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца", - отметил министр.

Он уверен, что Федеральное ведомство по делам иностранцев незамедлительно запустит соответствующую процедуру, как только узнает о визитах в страну происхождения. Зеехофер также добавил, что власти внимательно следят за развитием ситуации в Сирии. "Лишь только обстановка позволит, мы начнем осуществлять" возвраты беженцев в страну, предупредил он.

За последние несколько лет приток сирийских беженцев в Германию составил  780 000 человек.

23 ноября глава МИД Германии заявлял, что высылка в Сирию беженцев, которым было отказано в праве на получение убежища, а также мигрантов, совершивших преступления на территории ФРГ, категорически исключена.

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Германия беженцы Хорст Зеехофер
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