Глава нелегитимной Госдумы вспомнил российских царей: У нас свой ген демократии

У россиян есть некий ген демократии – в этом убежден глава нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом по случаю завтрашнего "Дня российского парламентаризма" он написал в Telegram.

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Как выразился спикер российского парламента, "Западу не дает покоя тревога за судьбу демократии в России". "Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно", – заявил Володин и пригрозил, что "никому мы это не позволим".

По его словам, демократия – "это не покричать на площади и не побузить на улице".

Володин утверждает, что граждане России якобы могут влиять на решения органов власти и свободно выражать свои взгляды, а в стране "есть все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей".

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Депутат РФ сыронизировал, что "пока в большинстве евростран правили монархические династии", в Киевской Руси (российские пропагандисты называют ее "Древнерусским государством" или "Древней Русью", избегая привязки к Киеву, – ред.) главные вопросы решались через народное самоуправление.

В качестве примеров этого он привел приход к власти царя Михаила Романова в 1613 году, учреждение Госсовета при Александре I и созыв Госдумы при Николае II в 1906-м.

Также Володин не упустил шанса заявить, что у "дяди Сэма (персонифицированный образ США, – ред.) глубокий кризис собственной демократии", а американские демократические процедуры "архаичны" и "ущербны".

В сентябре 2021-го в РФ состоятся выборы депутатов в Госдуму, депутатов на местах и глав регионов. С учетом того, что в этом процессе будут принимать участие люди во временно оккупированном Крыму и, возможно, на захваченной Россией части востока Украины, эти выборы также будут нелегитимными – и как сформированный после парламент РФ.

Евгений Пилипенко

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