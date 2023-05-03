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Глава республиканцев в Сенате США: Администрация Байдена медлит в отправке в Украину F-16

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 11:40

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл подверг критике администрацию президента Джо Байдена за "медлительность принятия решений" в предоставлении Украине современных истребителей. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Макконнелла, "администрация Байдена медлит", принимая "медленные и хромые решения" о предоставлении Украине некоторых видов военной помощи.

Издание пишет, что он имел в виду дальнобойное оружие и истребители F-16, к которым так стремится Украина.

Несмотря на то, что некоторые республиканцы выступают против предоставления Украине большей военной помощи, Макконнелл назвал Республиканскую партию "партией американской силы дома и за границей", отмечают в Bloomberg.

СПРАВКА. На необходимости поставки F-16 настаивают украинские воздушные силы. Эти самолеты нужны, чтобы окончательно "сложился пазл перспективной украинской ПВО", отмечал командующий ВС Николай Олещук 21 апреля – в день последнего заседания коалиции Рамштайн.

Читайте также: Байден столкнулся с давлением демократов, они требуют дать Украине F-16 и ракеты ATACMS

Мілана Головань
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