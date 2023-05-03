Глава республиканцев в Сенате США: Администрация Байдена медлит в отправке в Украину F-16
Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл подверг критике администрацию президента Джо Байдена за "медлительность принятия решений" в предоставлении Украине современных истребителей. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Макконнелла, "администрация Байдена медлит", принимая "медленные и хромые решения" о предоставлении Украине некоторых видов военной помощи.
Издание пишет, что он имел в виду дальнобойное оружие и истребители F-16, к которым так стремится Украина.
Несмотря на то, что некоторые республиканцы выступают против предоставления Украине большей военной помощи, Макконнелл назвал Республиканскую партию "партией американской силы дома и за границей", отмечают в Bloomberg.
- 2 апреля 2023 года министр обороны Резников заявил, что западные союзники не дают Украине истребители по прагматичным причинам.
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