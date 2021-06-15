Глава Ryanair: Пилотов заставляли на камеру сказать, что они добровольно сели в Минске
После принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минске от пилотов неоднократно требовали под запись сказать, что они якобы добровольно сели в Минске. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири, передает The Irish Times.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Во время выступления в парламентском комитете по транспорту в Палате общин Великобритании О'Лири заявил, что 23 мая после посадки Ryanair в Беларуси на борт самолета поднялись "неизвестные люди" с видеокамерами. Они хотели записать на видео комментарий, что самолет якобы посадили добровольно, однако экипаж не стал этого говорить.
По словам гендиректора Ryanair, после информации о "бомбе" капитан неоднократно просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве. Однако ему сказали, что та сторона якобы не отвечает, что, как утверждает О’Лири, совершенно не соответствовало действительности.
Он также рассказал, что пассажиров и экипаж после посадки доставили в здание аэровокзала. Капитан остался на борту самолета, но каждый раз, когда он покидал кабину, его сопровождал вооруженный охранник.
- 23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.
- С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
- В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью.
- 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
- Европарламент проголосовал за резолюцию об экономических санкциях против ключевых отраслей промышленности Беларуси и об отключении РБ от платежной системы SWIFT. Также ЕС готовит санкции против 71 человека и семи организаций Беларуси в рамках нового раунда "карательных" мер".
Смотрите также: Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Комментарии