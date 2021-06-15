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Глава Ryanair: Пилотов заставляли на камеру сказать, что они добровольно сели в Минске

15.06.2021, 18:03
Глава Ryanair: Пилотов заставляли на камеру сказать, что они добровольно сели в Минске - Фото
Майкл О'Лири (Скриншот из видео ВВС)

После принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минске от пилотов неоднократно требовали под запись сказать, что они якобы добровольно сели в Минске. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири, передает The Irish Times.

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Во время выступления в парламентском комитете по транспорту в Палате общин Великобритании О'Лири заявил, что 23 мая после посадки Ryanair в Беларуси на борт самолета поднялись "неизвестные люди" с видеокамерами. Они хотели записать на видео комментарий, что самолет якобы посадили добровольно, однако экипаж не стал этого говорить.

По словам гендиректора Ryanair, после информации о "бомбе" капитан неоднократно просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве. Однако ему сказали, что та сторона якобы не отвечает, что, как утверждает О’Лири, совершенно не соответствовало действительности.

Он также рассказал, что пассажиров и экипаж после посадки доставили в здание аэровокзала. Капитан остался на борту самолета, но каждый раз, когда он покидал кабину, его сопровождал вооруженный охранник.

Смотрите также: Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

Оксана Житнюк
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