"Главная угроза сейчас вирус, а не люди": ООН выступила против репрессивных мер

Антониу Гутерриш (фото - Salvatore Di Nolfi/EPA)

В Организации объединенных наций считают, что некоторые страны могут использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы ограничивать права человека. Об этом пишет Reuters со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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В своем докладе Гутерриш подчеркнул, что коронавирус может стать для стран поводом применять к населению "репрессивные меры по причинам, не связанным с пандемией". По его мнению, пандемия COVID-19 привела к росту "ненавистнических высказываний" и дала возможность властям применять жесткие меры по ограничению прав человека под предлогом обеспечения безопасности граждан.

Вместе с тем, конкретных примеров таких репрессивных мер в отдельных странах в ООН не привели.

Пандемия создала дополнительные трудности, которые, "если их не смягчать", могут спровоцировать общественные беспорядки и создать "напряженность в стране", считают в ООН. А Гутерриш призвал не забывать, что "главной угрозой сейчас остается вирус, а не люди".

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1 апреля сообщалось, что ООН считает коронавирус самым большим испытанием со времен Второй мировой войны.

6 апреля в Организации объединенных наций заявили об "ужасающей вспышке" домашнего насилия.

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