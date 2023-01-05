Главу МИД Франции спросили, должна ли Украина воевать за Донбасс и Крым: Украинцам решать

Украина сама будет решать, останавливаться ли в деоккупации захваченных Россией территорий и начинать переговоры с властями страны-оккупанта. Так выразилась в ответе на вопрос об освобождении Крыма и Донбасса канала LCI французский министр иностранных дел Катрин Колонна.

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Интервьюер задал вопрос, "должна ли Украина возвращать Донбасс и Крым?", словно эти территории чем-то отличаются от временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Отвечая на этот вопрос, глава французской дипломатии напомнила, что упомянутые географические регионы входят в состав Украины в ее международно признанных границах на 1991 год.

"Украинцы сами определят, когда ситуация станет достаточно сбалансированной, чтобы они могли рассмотреть вопрос о мирных переговорах", – добавила Колонна.

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Комментируя анонс поставок "колесных танков" AMX-10RC и БТР Bastion для ВСУ, министр заявила, что это "признак нашей постоянной и усиливающейся поддержки Украины".

Относительно сроков поставки глава МИД Франции сказала, что украинским военным еще нужно пройти "необходимое обучение", но техника будет поставлена "в течение недель".

В верхнем углу кадра французского канала написано "Guerre en Ukraine", "Война в Украине". Такая формулировка – пропаганда России, которую зачастую транслируют, среди прочих, некоторые западные СМИ и политики. Есть война России против Украины, не "война в Украине".

4 января 2023 года на Банковой назвали три условия, при которых Украина может остановить боевые действия.

В тот же день президент США Байден подтвердил, что вопрос боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ обсуждается.

Євген Пилипенко

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