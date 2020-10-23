Главу Минздрава Чехии сфотографировали в ресторане без маски. Премьер потребовал отставки

Роман Примула был инициатором локдауна в Чехии. Теперь его сфотографировали без маски поздно ночью в ресторане, который должен был закрыться

Министра здравоохранения Чехии Романа Примулу сфотографировали во время посещения ресторана в Праге без маски. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Примулу уйти в отставку. Об этом сообщает Настоящее время.

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Примулу и главу правящей партии Чехии ANO Ярослава Фалтинека сфотографировали журналисты таблоида Blesk поздно ночью, во время посещения ресторана, который должен был закрыться из-за локдауна. Примула, который выступил инициатором жестких карантинных мер из-за роста заболеваемости COVID-19, был без маски.

После появления фото социал-демократическая партия CSSD потребовала отставки Примулы, пригрозив выходом из коалиции с правящей партией. Распад коалиции будет означать отставку Бабиша.

Премьер потребовал от Примулы добровольно уйти в отставку, заявив, что в ином случае уволит его.

"Для меня этот поступок абсолютный шок", – заявил Бабиш. По его словам, он не понимает, как в таком случае можно просить людей соблюдать правила.

Примула на пресс-конференции заявил, что ничего не нарушал и в отставку уходить не намерен, сообщают Novinky.

Президент Чехии Милош Земан может не утвердить отставку главы Минздрава: по данным чешских СМИ, он выразил сомнения в том, что за такой поступок Примула должен быть отстранен от должности.

Мэр Праги Зденек Гржиб заявил в Twitter, что магистрат Праги выпишет штрафы Примуле и тем, кто встречался с ним в ресторане. Самому ресторану грозит штраф до 130 000 евро.

Глава ANO Фалтинек заявил, что инициатором встречи был он, и что встреча происходила в холле ресторана уже после официального закрытия. Также Фалтинек извинился перед парламентом Чехии. Примула заявляет, что встреча проходила не в ресторане, а в помещениях Вышеградского капитула.

12 октября из-за распространения COVID-19 в Чехии закрыли бары и рестораны, а школы перевели на дистанционное обучение.

С 22 октября в Чехии из-за распространения коронавируса введены жесткие карантинные ограничения.

За 21 октября сутки в Чехии зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом – почти 15 000 новых случаев, за прошедшие сутки – 14 151.

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Денис Юдин

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