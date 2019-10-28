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Годами висевший на кухне француженки шедевр продали за $26 млн

Годами висевший на кухне француженки шедевр продали за $26 млн - Фото
Осмеяние Христа (Фото - corriere.it)
28.10.2019, 08:05

В сентябре сообщалось, что француженка обнаружила у себя на кухне утерянный шедевр флорентийского художника Чимабуэ

Работа известного итальянского художника, которая считалась утраченной, была найдена на кухне пожилой женщины и продана с аукциона за рекордную сумму в $26,6 млн. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Картина называется "Осмеяние Христа" и входит в серию из восьми работ Чимабуэ, где он изобразил "Страсти Христовы" и "Распятие". 

Еще в сентябре французский искусствовед Эрик Тюркин заявлял, что в подлинности картины нет никаких сомнений. 

Изначально предполагалось, что картина уйдет за 6 млн евро, однако цена была превыше вчетверо в ходе торгов. 

"Когда такая редкая работа такого уникального художника как Чимабуэ появляется на рынке, надо готовиться к неожиданностям", - заявил аукционист Доминик ле Коэнт.

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аукцион чимабуэ осмеяние христа
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