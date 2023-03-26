Гондурас отказался от дипломатических отношений с Тайванем в пользу Китая

Власти Гондураса разорвали дипломатические отношения с Тайванем в пользу Китая. Правительство латиноамериканской республики сообщило, что "есть только один Китай" и Тайвань является его частью.

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Таким образом, Гондурас стал на сторону КНР, фактически отказавшись от признания независимости Тайваня. Пекин считает, что Тайвань, называющий себя Китайской Республикой, должен входить в состав КНР.

"Правительство Республики Гондурас признает, что есть только один Китай в мире и что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай", — говорится в заявлении министерства.

В ней также сказано, что "Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории, и по состоянию на сегодняшний день правительство Гондураса сообщило Тайваню о разрыве дипломатических отношений, обязавшись не поддерживать никаких официальных отношений или контактов с Тайванем".

| COMUNICADO: Honduras Anuncia Ruptura de Relaciones Diplomáticas con Taiwán pic.twitter.com/kaaBearpcM — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) March 26, 2023

Тайвань настаивает, что именно на острове находится настоящее правительство Китая, тогда как Китайская Народная Республика под управлением Пекина – это территория, оккупированная коммунистами в результате гражданской войны, закончившейся в 1950 году.

Именно Китайская Республика (а не нынешний Китай) была одним из основателей Организации Объединенных Наций и постоянным членом Совета Безопасности ООН до 1971 года, после чего ее место было отдано Пекину, а Тайвань потерял членство в ООН.

После решения Гондураса в мире остаются только 13 государств, поддерживающих дипломатические отношения с Тайванем вместо КНР.

Большинство (семь государств) расположено в Латинской Америке и Карибском бассейне, включая Парагвай, Гватемалу, Гаити. Остальные четыре союзника Тайваня являются островными государствами Юго-Восточной Азии, а именно Науру, Палау, Тувалу и Маршалловы Острова. Кроме того, в список входят Королевство Эсватини, расположенное в Африке, и город-государство Ватикан в Европе.

С 2016 года Тайвань потерял признание девяти стран мира.

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Андрій Водяний

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