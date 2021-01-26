Google предоставит свои здания и парковки для организации центров вакцинации в США

Корпорация Google пообещала открыть доступ к своим помещениям для организации там центров вакцинации. Об этом сообщил генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в своем блоге.

По его словам, для помощи в проведении вакцинации, начиная с США, руководство Google по мере необходимости будет предоставлять доступ к зданиям, автостоянкам и открытым площадкам компании.

Как отмечается, эти места будут открыты для всех, кто имеет право на вакцину в соответствии с государственными и местными правилами.

Пичаи сообщил, что на национальном уровне компания начнет с партнерства с поставщиком медицинских услуг One Medical и органами здравоохранения, чтобы открыть центры в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (штат Калифорния), Киркленде (штат Вашингтон) и Нью-Йорке.

Кроме того представители Google работают с местными властями, чтобы определить, когда нужно будет открывать центры в зависимости от наличия вакцины.

18 ноября сообщалось, что Google внесла ряд изменений в сервис Карт, чтобы помочь людям лучше справляться с трудностями, связанными с коронавирусом.

19 декабря Google предложила бесплатное еженедельное тестирование на COVID-19 на дому для всех своих сотрудников в США.

Наталия Медведева

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