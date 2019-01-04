Госдеп: у США нет графика вывода войск из Сирии

Сирия (фото - EPA)

У Соединенных Штатов нет графика вывода своих войск из Сирии, но американские военные не собираются оставаться в этой стране на неопределенный срок. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

"У нас нет сроков вывода наших войск из Сирии, - сказал чиновник. - Только следует уточнить, что мы не намерены сохранять неопределенное время военное присутствие в Сирии. Президент принял решение о выводе войск, и мы прямо сейчас разрабатываем план для выполнения этого решения", - сказал американский дипломат.

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19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.