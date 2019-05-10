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10.05.2019, 16:42

Госсекретарь США поедет к Путину в Сочи

Госсекретарь США поедет к Путину в Сочи - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)

В Сочи Помпео встретится с главой РФ и министром иностранных дел Лавровым

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Госсекретарь США Майк Помпео поедет в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

13 мая он приедет в Москву, встретится с лидерами деловых кругов и выпускниками из США, а также возложит венок к могиле неизвестного солдата. На следующий день он поедет в Сочи, где встретится с Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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В сообщении пресс-службы сказано что они "обсудят весь спектр двусторонних и многосторонних проблем". Другие подробности будущей встречи не сообщаются.

5 мая Помпео заявил, что России - как и другим странам - необходимо "уйти" из Венесуэлы и перестать вмешиваться в ее дела.

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Теги: владимир путин, встреча, макй помпео
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