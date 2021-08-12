Государства по всему миру пытаются обмануть за счет вакцин. О каких странах идет речь

Преступные организации и отдельные мошенники связались с властями десятка стран мира с целью обмануть их на сделках с вакциной от COVID-19. Об этом пишет The Wall Street Journal

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Речь идет о правительствах Нидерландов, Латвии, Франции, Израиля, Чешской Республики, Австрии, Аргентины, Колумбии, Бразилии, Канады и Испании.

Сообщается, что им предлагали купить вакцины от Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca – некоторые государства все же успели заключить контракты, прежде чем прекратить переговоры и осознать, что предложения были мошенническими. Какие именно страны попались на уловку преступников – не разглашается.

По информации журналистов, в некоторых из вышеуказанных стран ведутся расследования по факту мошенничества.

"Интерпол планирует в ближайшие дни направить правительствам предупреждение о возможных мошенничествах в надежде получить информацию, которая поможет проводящимся расследованиям", – отмечает издание.

По словам главы службы безопасности компании Pfizer Лева Кубяка, что сейчас в компании известно о 86 мошеннических предложениях правительствам в 45 странах.

В начале февраля 2021 года в Китае арестовали 80 человек за торговлю поддельной вакциной – ее могли продавать за рубеж. В марте о таких случаях сообщали в Финляндии. В апреле фальшивой вакциной от коронавируса торговали в Польше и Мексике. Позже стало известно, что СБУ подозревает группу лиц в мошенничестве при продаже поддельной вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech.

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Станислав Стороженко

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