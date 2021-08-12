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Государства по всему миру пытаются обмануть за счет вакцин. О каких странах идет речь

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 14:40
Государства по всему миру пытаются обмануть за счет вакцин. О каких странах идет речь - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)
Преступные организации и отдельные мошенники связались с властями десятка стран мира с целью обмануть их на сделках с вакциной от COVID-19. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Речь идет о правительствах Нидерландов, Латвии, Франции, Израиля, Чешской Республики, Австрии, Аргентины, Колумбии, Бразилии, Канады и Испании. 

Сообщается, что им предлагали купить вакцины от Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca – некоторые государства все же успели заключить контракты, прежде чем прекратить переговоры и осознать, что предложения были мошенническими. Какие именно страны попались на уловку преступников – не разглашается.

По информации журналистов, в некоторых из вышеуказанных стран ведутся расследования по факту мошенничества. 

"Интерпол планирует в ближайшие дни направить правительствам предупреждение о возможных мошенничествах в надежде получить информацию, которая поможет проводящимся расследованиям", – отмечает издание.

По словам главы службы безопасности компании Pfizer Лева Кубяка, что сейчас в компании известно о 86 мошеннических предложениях правительствам в 45 странах.

Читайте также: В Китае арестовали афериста за продажу за рубеж "вакцин" из минералки и солевого раствора

Станислав Стороженко
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мошенничество вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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