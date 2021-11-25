Гражданин Польши задержан по подозрению в шпионаже для России. Обвинения отрицает

В Польше задержан 66-летний гражданин этой страны: спецслужбы подозревают его в шпионаже для России. При обыске в доме подозреваемого обнаружили вещи и документы, подтверждающие такое преступление, сообщает Polska Agencja Prasowa.

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Пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын сказал, что мужчина "действовал в ущерб национальным интересам Польши".

"Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России", — отметил он.

Подозреваемый Радослав С. свою вину отрицает. Польские спецслужбы допускают, что он содействовал 43-летнему поляку Марчину К., арестованному в мае 2021 года за помощь иностранной разведке (тот признал вину).

Задержанного арестовали на три месяца. Ему грозит десять лет тюрьмы по обвинению в содействии ведению внешней разведки против Польши.

В Агентстве внутренней безопасности Польши подчеркнули, что расследование носит конфиденциальный характер, поэтому значительная часть материалов засекречена.

19 марта 2021-го сообщалось о задержании группы "шпионов" в Болгарии.

Один из шести задержанных пытался скрыться, но был пойман возле здания посольства России.

19 ноября этого же года в Болгарии группе сотрудников военной разведки и военнослужащих в отставке предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. Они могут получить от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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Яна Катасонова

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