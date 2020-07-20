Грета Тунберг получила премию в размере €1 млн: на что потратит

Активистка планирует передать деньги организациям, которые борются за мир, защищают природу и поддерживают пострадавших от экологических проблем

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию за гуманность от португальского фонда Гюльбенкяна, размер вознаграждения составляет €1 млн. Об этом сообщает dpa.

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Отмечается, что 17-летняя екоактивистка получила награду за свою борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.

Тунберг в ответ опубликовала в Twitter видеообращение и написала, как она планирует израсходовать полученные деньги.

"Для меня большая честь получить премию Гюльбенкяна за гуманность. Мы находимся в чрезвычайной климатической ситуации, и мой фонд как можно скорее пожертвует все призовые деньги в размере 1 миллиона евро на поддержку организаций и проектов, которые борются за устойчивый мир, защищают природу и поддерживают людей, которые уже сталкиваются с наихудшими последствиями климатического и экологического кризиса - особенно тем, кто живет на глобальном юге", – написала Тунберг.

Она уточнила, что в первую очередь €100 000 евро будут выделены на кампанию SOS Amazonia, которую проводит Fridays For Future Brazil для борьбы с COVID-19 в бассейне Амазонки, а также €100 000 – фонду Stop Ecocide, чтобы поддержать их работу по признанию экоцида международным преступлением.

СПРАВКА. Фонд Гюльбенкяна основан в 1956 году в исполнение воли армянского нефтяного магната и мецената Галуста Гюльбенкяна. Цель фонда – поддержка искусства, благотворительности, науки и образования. Один из самых богатых благотворительных фондов в мире.

17 апреля Тунберг пожертвовала $100 000 для помощи детям во время пандемии коронавируса.

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Наталия Медведева

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