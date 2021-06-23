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Греция "наказала" Северную Македонию за пост премьер-министра о футболе

23.06.2021, 18:54
Греция
Зоран Заев (Фото - Facebook)

Греция отложила запланированную на июль 2021-го ратификацию соглашений с Северной Македонией как минимум до сентября. Причиной тому стал пост премьер-министра Зорана Заева, в котором он "забыл" слово Северная в названии своей страны, передает издание Еkathimerini.

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Комментируя выступление сборной на Евро-2020, Заев назвал национальную команду "македонской", а не "северомакедонской", что возмутило правительство Греции.

Пресс-секретарь греческого правительства Аристотелия Пелони призвала премьер-министра Северной Македонии полностью выполнять соглашение о названии страны во всех контекстах, включая международные спортивные мероприятия.

Также она заявила, что Афины откладывают запланированную на июль ратификацию трех меморандумов о сотрудничестве между странами до сентября, а может и позже. Свое решение в Греции аргументировали тем, что "Заев должен понять, что у него есть некоторые обязательства, которые он не может игнорировать".

"Мы требуем полного выполнения Преспанского соглашения и призываем господина Заева воздержаться от разногласий, особенно в таком деликатном вопросе как футбол", – заявила она.

Пелони также напомнила, что добросовестное выполнение соглашения является одним из критериев вступления страны в Евросоюз.

СПРАВКА. После отделения Македонии от Югославии в 1991 году правительство Греции выступило против наименования новой страны, опасаясь территориальных претензий на греческую провинцию Македония. Споры по этому поводу длились почти 30 лет, и в январе 2019-го наконец-то вступило в силу Преспанское соглашение. Оно предусматривало новое название для страны – Северная Македония. Чтобы принять это соглашение, среди граждан бывшей югославской республики провели референдум, после которого в Конституцию внесли соответствующие правки. Соглашение также открыло возможность для Северной Македонии вступить в НАТО и ЕС.

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Оксана Житнюк
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Зоран Заев футбол северная македония твит
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