Греция "наказала" Северную Македонию за пост премьер-министра о футболе
Греция отложила запланированную на июль 2021-го ратификацию соглашений с Северной Македонией как минимум до сентября. Причиной тому стал пост премьер-министра Зорана Заева, в котором он "забыл" слово Северная в названии своей страны, передает издание Еkathimerini.
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Комментируя выступление сборной на Евро-2020, Заев назвал национальную команду "македонской", а не "северомакедонской", что возмутило правительство Греции.
Пресс-секретарь греческого правительства Аристотелия Пелони призвала премьер-министра Северной Македонии полностью выполнять соглашение о названии страны во всех контекстах, включая международные спортивные мероприятия.
Также она заявила, что Афины откладывают запланированную на июль ратификацию трех меморандумов о сотрудничестве между странами до сентября, а может и позже. Свое решение в Греции аргументировали тем, что "Заев должен понять, что у него есть некоторые обязательства, которые он не может игнорировать".
"Мы требуем полного выполнения Преспанского соглашения и призываем господина Заева воздержаться от разногласий, особенно в таком деликатном вопросе как футбол", – заявила она.
Пелони также напомнила, что добросовестное выполнение соглашения является одним из критериев вступления страны в Евросоюз.
- 27 марта 2020 года Северная Македония официально стала новым членом НАТО - 30-м по счету.
- В июне 2021-го президент Европпарламента Давид Сассоли поддержал вступление четырех стран Балкан в состав ЕС. Он сообщил, что Евросоюз уже ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией, а Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами.
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