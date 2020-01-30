Греция растянет по морю плавающий "забор" от мигрантов

В лагере "Мория" на Лесбосе (фото - ЕРА)

Греция хочет установить плавающий барьер в Эгейском море, чтобы сдерживать мигрантов, которые прибывают к ее островам через Турцию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей греческого правительства.

Власти предлагают размотать по морю сетчатый барьер длиной 2,7 км у острова Лесбос, где находится лагерь "Мория". Именно там мигранты обычно пытаются пересечь границу из-за небольшого расстояния до Турции.

За прошлый год почти 60 000 мигрантов достигли берегов Греции, причем 80% из них прибыли на острова Хиос, Самос и Лесбос.

Читайте также: В ЕС сирийские мигранты выдавали себя за волейболистов из Украины

Барьер поднимется на полметра над уровнем моря и будет иметь светлые отметки, чтобы его было видно ночью. Министр обороны Греции Никос Панайотопулос сказал, что правоохранители посмотрят, насколько эффективна такая сдерживающая тактика, и, в случае успеха, закажут еще барьеры, вплоть до 15 км длинной.

Справка. Европейский миграционный кризис, крупнейший с времен Второй мировой войны, возник осенью 2015 года из-за потока беженцев и нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. ЕС был не готов к приему и распределению такого числа людей. Только за 2015-й в ЕС прибыли 1-1,8 млн "гостей". Причины кризиса - войны и конфликты, а также демографический взрыв в упомянутых регионах.

Читайте также: ГМС: Двойное гражданство - это программа иммиграции в Украину