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22.02.2019, 08:55

Гуайдо подписал первый указ в качестве президента Венесуэлы

Гуайдо подписал первый указ в качестве президента Венесуэлы - Фото
Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Лидер оппозиции Венесуэлы приказал разблокировать поставки гуманитарной помощи в страну

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Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо подписал первый президентский указ. Как он сам сообщает в Twitter, указ направлен на разблокирование поставок гуманитарной помощи в страну.

"В качестве главнокомандующего вооруженными силами я выношу решение разрешить доставку гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы и приказываю различным ведомствам действовать в соответствии с этой инструкцией", - гласит сообщение.

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Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро призвал Гуайдо провести выборы в соответствии с требованиями Конституции.

До этого сообщалось, что венесуэльская армия приведена в боеготовность. Военные перекрыли границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао для предотвращения попадания в страну кораблей с грузами медикаментов и продуктов питания из США.

Верный Мадуро министр обороны Владимир Падрино заявил, что "армия будет защищать территориальную целостность страны".

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Теги: венесуэла, Хуан Гуайдо
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