"Только через трупы": армия Венесуэлы приведена в боеготовность

Фото: ЕРА

Венесуэльская армия приведена в боеготовность. Военные перекрыли границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао для предотвращения попадания в страну кораблей с грузами медикаментов и продуктов питания из США, пишет со ссылкой на тамошние СМИ агентство Deutsche Welle.

Верный диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро министр обороны Владимир Падрино заявил, что "армия будет защищать территориальную целостность страны".

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Врио президента Венесуэлы Хуан Гуайдо потребовал от правительства Мадуро не препятствовать поставкам гумпомощи из США и до 23 февраля пропустить грузы в страну.

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Лидер оппозиции снова призвал военных "встать на сторону конституции" и не мешать заходу конвоев с 200 т продуктов питания, пищевых добавок, медикаментов и гигиенических принадлежностей.

Ранее Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным "тяжелыми последствиями", если они продолжат поддерживать Мадуро. Падрино раскритиковал президента США, оценив его заявления как безответственные и неслыханные. По словам главы Минобороны, попытка установить в стране "власть марионеточного правительства" возможна "только через трупы" военных.

"Вооруженные силы никогда не будут подчиняться приказам зарубежных властей и останутся на границе во избежание беспорядков", - передает его слова Голос Америки.

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В Венесуэле не первый год дефицит продуктов, топлива и лекарств, инфляция давно вышла из-под контроля. Во время сопутствующих этому протестов гибнут десятки людей, миллионы стали беженцами.

Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего 35-летний спикер парламента Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Гуайдо официально признан временным главой Венесуэлы Соединенными Штатами и еще около 50 странами. Владимир Путин, Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о поддержке "законного президента" Мадуро. Такую же позицию заняли в Китае, Боливии и на Кубе.