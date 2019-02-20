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20.02.2019, 10:25

Мадуро предложил Гуайдо провести выборы в Венесуэле

Мадуро предложил Гуайдо провести выборы в Венесуэле - Фото
Николас Мадуро (фото - EPA)

Диктатор Венесуэлы призвал лидера оппозиции провести выборы

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Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро призвал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо провести выборы в соответствии с требованиями Конституции. Об этом сообщает El Universal.

"Что ж, если вы временный президент, то первое, что вы должны сделать - назначить выборы", - заявил он.

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Ранее сообщалось, что венесуэльская армия приведена в боеготовность. Военные перекрыли границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао для предотвращения попадания в страну кораблей с грузами медикаментов и продуктов питания из США.

Верный диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро министр обороны Владимир Падрино заявил, что "армия будет защищать территориальную целостность страны".

Врио президента Венесуэлы Хуан Гуайдо потребовал от правительства Мадуро не препятствовать поставкам гумпомощи из США и до 23 февраля пропустить грузы в страну.

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Теги: выборы, николас мадуро, венесуэла, Хуан Гуайдо
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