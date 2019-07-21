Хакеры украли 7,5 терабайта данных у ФСБ

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Хакеры, которые украли 7,5 терабайт данных Федеральной службы безопасности России, взломав серверы подрядчика спецслужбы, прислали информацию журналистам. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Украденные данные касаются тайных проектов по деанонимизация пользователей ресурса Tor (браузер, позволяющий оставаться в интернете инкогнито), получению информации из соцмедиа и отделению интернета в России от мировой сети.

Хакеры передали информацию для распространения группе Digital Revolution, которая известна попытками предыдущих хакерских нападений на ФСБ. Также данные получили и некоторые крупные СМИ России.

Они обнародовали названия тайных проектов: "Арион", "Надежда", "Отношения", "Гривна", а также имена некоторых сотрудников компании, однако эти файлы ФСБ обнародованы не были.