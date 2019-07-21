Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Хакеры украли 7,5 терабайта данных у ФСБ

Хакеры украли 7,5 терабайта данных у ФСБ - Фото
Фото: pixabay.com
21.07.2019, 09:55

Киберпреступники взломали серверы подрядчика ФСБ и передали полученные данные журналистам

Хакеры, которые украли 7,5 терабайт данных Федеральной службы безопасности России, взломав серверы подрядчика спецслужбы, прислали информацию журналистам. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Украденные данные касаются тайных проектов по деанонимизация пользователей ресурса Tor (браузер, позволяющий оставаться в интернете инкогнито), получению информации из соцмедиа и отделению интернета в России от мировой сети.

Хакеры передали информацию для распространения группе Digital Revolution, которая известна попытками предыдущих хакерских нападений на ФСБ. Также данные получили и некоторые крупные СМИ России.

Они обнародовали названия тайных проектов: "Арион", "Надежда", "Отношения", "Гривна", а также имена некоторых сотрудников компании, однако эти файлы ФСБ обнародованы не были.

Напишите нам
фсб киберпреступность хакер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 