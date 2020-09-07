Хотел убить муху, но в итоге пострадал сам. Во Франции мужчина случайно взорвал свой дом

В результате неаккуратного обращения с электрической мухобойкой муха осталась жива, а француз лишился части дома

Во французской коммуне Паркуль-Шено произошел несчастный случай — 82-летний мужчина при попытке отогнать муху в итоге взорвал себе часть дома, сообщает местное издание France Blue.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Одинокий пенсионер заметил муху, когда сел обедать. Пытаясь отогнать насекомое, он начал размахивать электрической мухобойкой, от которой полетели искры. Одна из искр подожгла газ, который понемногу вытекал из-за неисправности баллона, и на кухне раздался взрыв.

В результате взрыва пострадала кухня и еще часть помещений дома, а сам мужчина с ожогами был доставлен в больницу города Либурн.

Читайте также: Facebook запретил французу вести прямую трансляцию собственной смерти

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.