Хунта у власти. В Мьянме начался суд над свергнутым лидером страны Аун Сан Су Чжи
Свергнутый военными министр иностранных дел и госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые предстала перед судом. Она находилась под домашним арестом с момент госпереворота в стране, произошедшего 1 февраля, а заседания все это время переносили, пишет BBC.
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Сан Су Чжи обвинили в нарушении закона о государственной тайне, незаконном импорте портативных радиоприемников, нарушении правил борьбы с COVID-19, а ее партию, Национальную лигу за демократию – в мошенничестве на выборах в ноябре 2020 года.
Перед судебным заседанием ей впервые разрешили встретиться с адвокатами. По их словам, в связи с длительным арестом и отсутствием доступа к СМИ Сан Су Чжи мало знала о текущей ситуации в стране и просто "пожелала людям здоровья".
- 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а госсоветник, президент и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов".
- На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции. Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет.
- Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима, они продолжались несколько месяцев – за это время военные в стране убили почти тысячу человек.
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