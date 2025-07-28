Хуситы угрожают усилить атаки на судоходство из-за войны в Газе
Хуситы пообещали усилить атаки на суда любой компании, сотрудничающей с израильскими портами, пока не прекратится война в Газе. Об этом заявил в телеобращении представитель группировки Яхья Сари, передает Bloomberg.
"Корабли будут атакованы в любом месте в пределах досягаемости наших вооруженных сил", – заявил Сари.
Представитель связанной с Ираном группировки вновь подчеркнул, что "все военные операции будут немедленно прекращены после прекращения агрессии против сектора Газа и снятия блокады".
В начале этого месяца хуситы потопили в Красном море два грузовых судна. В результате нападения погибли три члена экипажа. Это были первые нападения хуситов на торговые суда с ноября 2024 года.
Трафик морской торговли сократился примерно на 70% после того, как хуситы начали атаковать суда в этом районе в 2023 году.
- Хуситы совершили более 100 нападений на суда в регионе в знак "солидарности" с палестинцами после начала войны в Газе в 2023 году.
- 7 июля Израиль нанес удары по военным объектам хуситов в портах Йемена, после чего страна ответила запуском ракет.
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