Хуситы угрожают усилить атаки на судоходство из-за войны в Газе

Хуситы (Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA)

Хуситы пообещали усилить атаки на суда любой компании, сотрудничающей с израильскими портами, пока не прекратится война в Газе. Об этом заявил в телеобращении представитель группировки Яхья Сари, передает Bloomberg.

"Корабли будут атакованы в любом месте в пределах досягаемости наших вооруженных сил", – заявил Сари.

Представитель связанной с Ираном группировки вновь подчеркнул, что "все военные операции будут немедленно прекращены после прекращения агрессии против сектора Газа и снятия блокады".

В начале этого месяца хуситы потопили в Красном море два грузовых судна. В результате нападения погибли три члена экипажа. Это были первые нападения хуситов на торговые суда с ноября 2024 года.

Трафик морской торговли сократился примерно на 70% после того, как хуситы начали атаковать суда в этом районе в 2023 году.