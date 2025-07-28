Хусити погрожують посилити атаки на судноплавство через війну у Газі
Хусити пообіцяли посилити атаки на судна будь-якої компанії, яка співпрацює з ізраїльськими портами, допоки не припиниться війна у Газі. Про це у телевізійному зверненні заявив речник угрупування групи Ях’я Сарі, передає Bloomberg.
"Кораблі будуть атаковані в будь-якому місці в межах досяжності наших збройних сил", – заявив Сарі.
Представник пов'язаного з Іраном угрупування вчергове наголосив, що "всі військові операції будуть негайно припинені після припинення агресії проти Гази та зняття блокади".
Раніше цього місяця хусити потопили у Червоному морі два вантажні судна. Внаслідок атаки загинуло троє членів екіпажу. Це були перші напади хуситів на торговельні судна з листопада 2024 року.
Трафік морської торгівлі скоротився приблизно на 70% після того, як хусити почали атакувати судна в цьому районі у 2023 році.
- Хусити здійснили більш ніж 100 нападів на судна в регіоні на "знак солідарності" з палестинцями після початку війни в Газі у 2023 році.
- 7 липня Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах хуситів у портах Ємену, після чого країна відповіла запуском ракет.
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