Хусити погрожують посилити атаки на судноплавство через війну у Газі

Хусити (Ілюстративне фото: Yahya Arhab/EPA)

Хусити пообіцяли посилити атаки на судна будь-якої компанії, яка співпрацює з ізраїльськими портами, допоки не припиниться війна у Газі. Про це у телевізійному зверненні заявив речник угрупування групи Ях’я Сарі, передає Bloomberg.

"Кораблі будуть атаковані в будь-якому місці в межах досяжності наших збройних сил", – заявив Сарі.

Представник пов'язаного з Іраном угрупування вчергове наголосив, що "всі військові операції будуть негайно припинені після припинення агресії проти Гази та зняття блокади".

Раніше цього місяця хусити потопили у Червоному морі два вантажні судна. Внаслідок атаки загинуло троє членів екіпажу. Це були перші напади хуситів на торговельні судна з листопада 2024 року.

Трафік морської торгівлі скоротився приблизно на 70% після того, як хусити почали атакувати судна в цьому районі у 2023 році.