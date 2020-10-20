"Идут по зову сердца". В Беларуси ОМОНу будут помогать народные дружины

Народные дружины набираются из активистов – они будут контролировать порядок на улицах Беларуси и проводить "профилактические беседы"

Правоохранительные органы Беларуси заявили, что в стране будут формироваться добровольные народные дружины. Они будут носить красные повязки и помогать милиции "предотвращать правонарушения и преступления", передает беларуский госканал ОНТ.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Вступить в ряды активистов может каждый старше 18 лет – дружины будут помогать охранять общественный порядок, раскрывать преступления, задерживать нарушителей и проводить с ними "профилактические беседы", говорится в сообщении.

График несения службы будет устанавливаться по согласованию с правоохранителями, но предполагается, что это будет вечернее время – с 18:00 до 22:00 часов. Как отметил один из активистов: "дружинник – это охранник и защитник правопорядка в народе, и поэтому для поддержания порядка решил и сам принять в этом участие".

Сообщается, что дружинников будут поощрять отгулами и деньгами. "Но и это не главное – идут по зову сердца", – отмечается в сообщении.

13 октября 2020 года в Минске жгли покрышки и строили баррикады, а силовики жестко разгоняли демонстрантов – видео.

17 октября в Беларуси ОМОН жестко задержал более 30 человек: видео.

Читайте также: "Самых опасных острокопытных с улиц уберем". МВД Беларуси назвало протестующих "фашистами"

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.