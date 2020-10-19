"Самых опасных острокопытных с улиц уберем". МВД Беларуси назвало протестующих "фашистами"

В МВД Беларуси убеждены, что среди протестующих "осталась наиболее радикальная, консолидированная часть"

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков назвал протестующих "фашистами" и "командами боевичков", предупредив о применении огнестрельного оружия. Об этом сообщает Tut.by.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это вы – фашисты, а не мы – фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли", – подчеркнул Карпенков.

По его словам, оружие силовики будут применять гуманно, "в том числе и огнестрельное".

"И самых опасных острокопытных мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает. Ведется наблюдение, идентификация лиц", – объяснил он.

Читайте также: Власти Украины решили, как с 5 ноября будут называть Лукашенко

Карпенков добавил, что среди протестующих "осталась наиболее радикальная, консолидированная часть".

"Ножи, заточки, подготовленные металлические пруты и дубинки, и флагштоки, такие металлические трубы, которыми, как шестом металлическим, если по голове, то и убить можно. И хорошие сформированные команды боевичков", - сказал Карпенков.

Он добавил, что видел много протестов, но якобы "таких аморальных, циничных лиц никогда не встречал".

Читайте также: Протесты в Беларуси. Топ-чиновник МВД с "титушками" громил кафе в Минске – СМИ

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.