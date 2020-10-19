"Самых опасных острокопытных с улиц уберем". МВД Беларуси назвало протестующих "фашистами"
В МВД Беларуси убеждены, что среди протестующих "осталась наиболее радикальная, консолидированная часть"
Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков назвал протестующих "фашистами" и "командами боевичков", предупредив о применении огнестрельного оружия. Об этом сообщает Tut.by.
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"Это вы – фашисты, а не мы – фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли", – подчеркнул Карпенков.
По его словам, оружие силовики будут применять гуманно, "в том числе и огнестрельное".
"И самых опасных острокопытных мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает. Ведется наблюдение, идентификация лиц", – объяснил он.
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Карпенков добавил, что среди протестующих "осталась наиболее радикальная, консолидированная часть".
"Ножи, заточки, подготовленные металлические пруты и дубинки, и флагштоки, такие металлические трубы, которыми, как шестом металлическим, если по голове, то и убить можно. И хорошие сформированные команды боевичков", - сказал Карпенков.
Он добавил, что видел много протестов, но якобы "таких аморальных, циничных лиц никогда не встречал".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала резерв правоохранителей, которые "помогут при необходимости" Беларуси.
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