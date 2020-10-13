В Минске жгли покрышки и строили баррикады, силовики жестко разгоняли демонстрантов: видео

За несколько часов до того, как демонстранты начали блокировать дороги, силовики режима Лукашенко разогнали марш пенсионеров

Вчера в Минске противники режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вышли на акции: жгли покрышки, пытались перекрывать дороги. Силовики жестко разгоняли демонстрантов, разбирали баррикады, пишет TUT.BY.

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Люди пытались перекрывать дороги. В Шабанах на проезжей части появились горящие покрышки, в Каменной горке – ставили барикады из пластиковых заграждений, в Чижовке – становились перед машинами.

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После этого на места протестов приехал силовики режима Лукашенко. Они разбирали баррикады, применяли светошумовые гранаты, жестко задерживали протестующих, отмечают в издании. По сообщениям читателей, в Серебрянке были слышны звуки, похожие выстрелы.

Также на дорогах неизвестные в балаклавах и с оружием останавливали машины, хватали людей.

В ответ автомобилисты замедляли движение в разных частях городах, а в районе ТЦ Скала даже пытались задержать таким способом автозак.

Пока неизвестно, сколько человек задержали вчера. На данный момент правозащитному центру Вясна известно о 72 задержанны в Минске и других городах Беларуси после марша пенсионеров.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики.

Вчера силовики режима Лукашенко разгоняли марш пенсионеров с помощью светошумовых гранат и газа.

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Марк Сировой

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