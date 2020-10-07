Протесты в Беларуси. Россия объявила Тихановскую в розыск

Ранее сегодня лидер оппозиции Беларуси заявляла, что хотела бы видеть Путина посредником в переговорах по ситуации в стране

Министерство внутренних дел России объявило в розыск лидера беларуской оппозиции Светлану Тихановскую. На эту информацию в базе розыска МВД РФ обратило внимание беларуское издание TUT.BY.

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Журналист LIGA.net также получил подтверждение, отправив запрос по Тихановской в МВД РФ.

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В ответе указано, что она разыскивается по статье уголовного кодекса, хотя и не уточняется, какой именно.

Также не уточняется, на территории какой страны ее разыскивают. Однако росСМИ, ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах, утверждают, что она находится в розыске в Беларуси, но он также будет осуществляться на территории РФ, так как речь идет о межгосударственном розыске.

Ранее сегодня Тиахановская на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявляла, что хотела бы пригласить президента России Владимира Путина для медиации переговоров по ситуации в Беларуси наравне с представителями других стран. О встрече писала пресс-служба беларуской оппозиционерки.

При этом отмечалось, что, по мнению Тихановской, Путин не должен решать судьбу беларуского народа.

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Марк Сировой

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