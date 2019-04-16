Игра Assassin’s Creed может помочь восстановить Нотр-Дам - Verge

Фото: EPA

Игра Assassin’s Creed Unity компании Ubisoft может помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери. Об этом пишет The Verge.

В свое время Каролин Мьюсс, которая занималась дизайном здания для AC Unity, рассказала изданию, что на изучение и воссоздание виртуальной модели собора как внутри, так снаружи у нее ушло два года. "80 процентов моего времени было потрачено на Нотр-Дам", - призналась она.

Реклама

Издание напомнило также о проекте искусствоведа Эндрю Тэллона, который в 2015 году он при помощи лазерного сканирования создал 3D-модель Нотр-Дама. Тэллон отсканировал здание с более чем 50 позиций и собрал более миллиарда точек для своей модели. Точность модели такова, что ее линии отклоняются от оригинала не более, чем на 5 мм.

15 апреля 2019 года около 19:00 в Норт-Дам вспыхнул пожар, на улицах люди молились за спасение собора.

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге собора Парижской Богоматери. Основной версией пожара считается случайное возгорание.

Все уцелевшие при пожаре в Нотр-Дам де Пари ценности намерены перевезти в Лувр. Были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев, в том числе туника Святого Людовика.

Главный орган Нотр-Дам во время пожара в соборе был залит водой.

При этом удалось сохранить конструкцию собора, а также уникальное витражное окно-"розу". Кроме того, ни огонь, ни вода не повредили алтарь и крест Нотр-Дам.