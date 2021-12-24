Иисус и вакцина. Джонсон заявил, что привиться третьей дозой против COVID – по-христиански
Премьер Британии Борис Джонсон в рождественском обращении призвал сограждан привиться дополнительной дозой вакцин от коронавируса, упомянув Иисуса Христа. Об этом пишет The Guardian.
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"В конце концов, это учение Иисуса Христа, чье рождение лежит в основе этого грандиозного праздника, – что мы должны любить своих ближних так же, как мы любим самих себя", – сказал он.
В видеообращении политик констатировал, что пандемия еще не закончилась, но в этом году "многим понадобилась индейка побольше" – они смогли отпраздновать Рождество с большим количеством членов семьи.
Слова Джонсона перекликались с рождественским посланием архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, который назвал прививку от коронавируса "проявлением любви к ближнему".
"Идите и сделайте дополнительную прививку. Мы любим своего ближнего. Иисус сказал нам любить ближнего. Сейчас Рождество – делайте, что он сказал", – подчеркнул он.
- В начале декабря 2021 года в Италии мужчина хотел получить сертификат о вакцинации против коронавируса, но не хотел делать прививку, потому пришел к врачу с силиконовой накладкой на руке.
- В Новой Зеландии мужчина под разными именами сделал десять прививок от коронавируса в день.
- 23 декабря в Москве журналистов перед входом на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина обработали "частицами серебра" – для "защиты" от коронавируса.
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