UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иисус и вакцина. Джонсон заявил, что привиться третьей дозой против COVID – по-христиански

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 13:34
Иисус и вакцина. Джонсон заявил, что привиться третьей дозой против COVID – по-христиански - Фото
Борис Джонсон (Фото: Mark Marlow/EPA)

Премьер Британии Борис Джонсон в рождественском обращении призвал сограждан привиться дополнительной дозой вакцин от коронавируса, упомянув Иисуса Христа. Об этом пишет The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В конце концов, это учение Иисуса Христа, чье рождение лежит в основе этого грандиозного праздника, – что мы должны любить своих ближних так же, как мы любим самих себя", – сказал он.

В видеообращении политик констатировал, что пандемия еще не закончилась, но в этом году "многим понадобилась индейка побольше" – они смогли отпраздновать Рождество с большим количеством членов семьи.

Слова Джонсона перекликались с рождественским посланием архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, который назвал прививку от коронавируса "проявлением любви к ближнему".

"Идите и сделайте дополнительную прививку. Мы любим своего ближнего. Иисус сказал нам любить ближнего. Сейчас Рождество – делайте, что он сказал", – подчеркнул он.

  • В начале декабря 2021 года в Италии мужчина хотел получить сертификат о вакцинации против коронавируса, но не хотел делать прививку, потому пришел к врачу с силиконовой накладкой на руке. 
  • В Новой Зеландии мужчина под разными именами сделал десять прививок от коронавируса в день.
  • 23 декабря в Москве журналистов перед входом на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина обработали "частицами серебра" – для "защиты" от коронавируса. 

Читайте также: Американские ученые создали жвачку для больных COVID-19, чтобы не заразили других

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иисус Христос вакцина прививка Борис Джонсон учение коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 