Иисус и вакцина. Джонсон заявил, что привиться третьей дозой против COVID – по-христиански

Премьер Британии Борис Джонсон в рождественском обращении призвал сограждан привиться дополнительной дозой вакцин от коронавируса, упомянув Иисуса Христа. Об этом пишет The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В конце концов, это учение Иисуса Христа, чье рождение лежит в основе этого грандиозного праздника, – что мы должны любить своих ближних так же, как мы любим самих себя", – сказал он.

В видеообращении политик констатировал, что пандемия еще не закончилась, но в этом году "многим понадобилась индейка побольше" – они смогли отпраздновать Рождество с большим количеством членов семьи.

Слова Джонсона перекликались с рождественским посланием архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, который назвал прививку от коронавируса "проявлением любви к ближнему".

"Идите и сделайте дополнительную прививку. Мы любим своего ближнего. Иисус сказал нам любить ближнего. Сейчас Рождество – делайте, что он сказал", – подчеркнул он.

В начале декабря 2021 года в Италии мужчина хотел получить сертификат о вакцинации против коронавируса, но не хотел делать прививку, потому пришел к врачу с силиконовой накладкой на руке.

В Новой Зеландии мужчина под разными именами сделал десять прививок от коронавируса в день.

23 декабря в Москве журналистов перед входом на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина обработали "частицами серебра" – для "защиты" от коронавируса.

Читайте также: Американские ученые создали жвачку для больных COVID-19, чтобы не заразили других

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.